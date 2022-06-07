г. Москва, 1-я Мытищинская д. 27, стр. 3
г. Москва, Мелитопольская д. 1, стр. 2
Ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 (499) 288 24-43 +7 (499) 495-19-10
ДИАГНОСТИКА И ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА В ПОДАРОК
СТО по ремонту Kia в Москве

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС
СТО по ремонту Kia в Москве

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
СТО по ремонту Kia в Москве

KIA Carens KIA Carens KIA Carnival KIA Carnival KIA Ceed KIA Ceed KIA Cerato KIA Cerato KIA K5 KIA K5 KIA Magentis KIA Magentis KIA Mohave KIA Mohave KIA Opirus KIA Opirus KIA Optima KIA Optima KIA Picanto KIA Picanto KIA Rio KIA Rio KIA Seltos KIA Seltos KIA Sorento KIA Sorento KIA Soul KIA Soul KIA Spectra KIA Spectra KIA Sportage KIA Sportage

Услуги технического центра

Ремонт двигателя Ремонт двигателя
Ремонт турбины Ремонт турбины
Ремонт раздатки Ремонт раздатки
Диагностика Диагностика
Ремонт трансмиссии Ремонт трансмиссии
Ремонт АКПП, КПП Ремонт АКПП, КПП
Ремонт подвески Ремонт подвески
Ремонт электрики Ремонт электрики
Система кондиционирования Система кондиционирования
Ремонт системы охлаждения Ремонт системы охлаждения
Ремонт топливной системы Ремонт топливной системы
Ремонт рулевого управления Ремонт рулевого управления
Ремонт выхлопной системы Ремонт выхлопной системы
Техническое обслуживание Техническое обслуживание
Шиномонтаж Шиномонтаж
Установка доп. оборудования Установка доп. оборудования
Сход-развал Сход-развал
Ремонт тормозной системы Ремонт тормозной системы

Сервисный центр Kia в Москве

Качество ремонта автомобилей Kia зависит от трех составляющих: опыта специалистов, диагностики и комплектующих. Обратившись в наш автосервис, вы сможете оперативно и недорого провести компьютерную и общую диагностику всех узлов автомобиля. Наши специалисты сделают качественный ремонт (все комплектующие фирменные) и выпишут гарантийный талон.

  1. Штат укомплектован специалистами, много лет специализирующимися на ремонте автомобилей Kia. Они знают все тонкости работы элементов систем разных моделей.
  2. На каждую запчасть, приобретенную в нашем сервисе, выдается гарантия сроком на один год с момента установки ее на авто.
  3. Компьютерная диагностика в СТО проводится при помощи новейшего оборудования.
  4. Перед началом выполнения работ мы стараемся максимально точно спрогнозировать стоимость ремонта. На конкретную и согласованную с вами работу стоимость неизменна, но при сложных ремонтах могут быть дополнительные работы, которые мы стараемся учесть до начала оказания услуг.

Наши преимущества

Профессионализм
Профессиональные механики с опытом более 15 лет
Открытость
Работаем честно, пускаем в ремзону
Надежность
Гарантия на все работы и запчасти
Доступность
Конкурентные цены без скрытых платежей
Удобство
Удобная зона ожидания. Чай, кофе, TV, WI-FI
Запчасти
Запчасти в наличии и под заказ, оригинал и аналоги

Оставить заявку на обслуживание

Устраним любые неисправности
Нажимая на кнопку ЗАПИСАТЬСЯ, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.
Заявка на обслуживание

Спасибо за Ваше сообщение. Оно успешно отправлено.

Отзывы

Все отзывы клиентов
В другом месте приговорили заднюю подвеску 70000₽ работа с рычагами. Здесь сделали за 25 000₽ все под ключ. Доволен. Спасибо
Леонид
07.06.2022
Все отлично. Полностью проконсультировали. Дали рекомендации. Сориентировали по стоимости. Будет возможность — вернусь к вам. Все очень понравилось. Быстро, четко, ребята молодцы. Всем благодарность.
Михаил Иванов
01.02.2022
Менял турбину сделали за день быстро, качественно
Юра В.
03.12.2021

Читайте наш блог

Читать весь блог
Планы KIA в России 2022 после санкций Блог Планы KIA в России 2022 после санкций 21.02.2022 Профилактика ремонта полного привода Kia Sorento Блог Профилактика ремонта полного привода Kia Sorento 21.02.2022 Самые продаваемые модели KIA в России Блог Самые продаваемые модели KIA в России 21.02.2022

© 2017 - 2021 R1 - Автосервис Kia. Все права защищены.

Разработка и сопровождение сайта https://evgen09.ru