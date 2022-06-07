Сервисный центр Kia в Москве

Качество ремонта автомобилей Kia зависит от трех составляющих: опыта специалистов, диагностики и комплектующих. Обратившись в наш автосервис, вы сможете оперативно и недорого провести компьютерную и общую диагностику всех узлов автомобиля. Наши специалисты сделают качественный ремонт (все комплектующие фирменные) и выпишут гарантийный талон.

Штат укомплектован специалистами, много лет специализирующимися на ремонте автомобилей Kia. Они знают все тонкости работы элементов систем разных моделей. На каждую запчасть, приобретенную в нашем сервисе, выдается гарантия сроком на один год с момента установки ее на авто. Компьютерная диагностика в СТО проводится при помощи новейшего оборудования. Перед началом выполнения работ мы стараемся максимально точно спрогнозировать стоимость ремонта. На конкретную и согласованную с вами работу стоимость неизменна, но при сложных ремонтах могут быть дополнительные работы, которые мы стараемся учесть до начала оказания услуг.

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